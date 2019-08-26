Son Dakika Haberleri: Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Haber

Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti

1 saat önce

Türk atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti, System.String[]

Türk atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk atletizm tarihinde uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçen 1950'li ve 1960'lı yılların başarılı atleti Akbaş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Kariyerinde üçü krosta olmak üzere toplam beş Balkan şampiyonluğu bulunan Akbaş, 400, 800 ve 1500 metrelerde uzun yıllar kırılamayan Türkiye rekorlarına imza attı. Kariyerinde 17 Türkiye şampiyonluğu, 47 Türkiye rekoru olan Akbaş, 1960 Roma Olimpiyatları'nda 800 metrede ay-yıldızlı formayı giymişti.

Gül Çıray Akbaş'ın cenazesi, salı günü Balıkesir'de toprağa verilecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı
Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına indi! Transfer için müjdeyi verdi Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:37:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]