Eski milli atlet Nevin Yanıt, tecrübelerini genç sporculara aktarıyor

Mersin'de Avrupa şampiyonu ve olimpiyat 5'incisi Eski Milli Atlet Nevin Yanıt Baltacı, İl Spor Merkezleri kapsamında eğitim gören sporculara tecrübelerini aktarıyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde Atletizm eğitimi alan sporculara destek verip geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye ve tecrübelerini aktarmaya başlayan Nevin Yanıt Baltacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aldığı başarılı sonuçların ardından isminin verildiği Atletizm Kompleksi'nde geleceğin sporcularına tecrübe anlamında bir şeyler öğretmenin bir vefa borcu olduğunu belirten Baltacı, "Küçük yaşlardan beri atletizm sporu ile uğraşıyorum. Bu süreçte bir çok başarıya imza attım. Artık genç sporcular için ilham kaynağı olmak onlara destek vermek istiyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için bir nebze olsun bir şeyler yapabilir, onların bir yerlere gelmelerine sebep olabilirsek ne mutlu bize. Geleceğin milli atlet adayları olan sporcularımızın zihinlerinde, Nevin Yanıt olarak iyi, örnek bir olmak istiyorum. Onları hedeflerine ulaşmaları için elimden geleni yapacağım" dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir ise "Nevin Yanıt Baltacı, Türk Atletizm tarihinde kendini kanıtlamış ve şimdi de Mersin'e olan vefa borcunu ödemek adına bir şeyler yapmak istediğini belirtti. Bizler de İl Müdürlüğü olarak Nevin Yanıt Baltacı ile birlikte çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu