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Eski milli boksör Garbis Zakaryan anısına hazırlanan sergi açıldı - Son Dakika

Eski milli boksör Garbis Zakaryan anısına hazırlanan sergi açıldı

03.06.2021 14:29
Eski milli boksör Garbis Zakaryan anısına hazırlanan sergi açıldı, System.String[]

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın anısına Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi'nde hazırladığı sergi açıldı.

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın anısına Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi'nde hazırladığı sergi açıldı.

Sergi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yıldız, "Zakaryan bize birlik olmayı, beraber olmayı, kardeşçe yaşamayı, hüznü tadarken de öğretti, şampiyon olduğunda o zaferin coşkusunu hep birlikte yaşarken de öğretti. Kendisini minnetle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Bu topraklarda yüzlerce yıl daha biz kardeşçe nasıl yaşadığımızı bütün dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Bu serginin de buna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Maşalyan da "Türkiye'yi oluşturan değişik kimlikler, etnisiteler, dinler, mezhepler aynı devletin çatısı altında aynı bayrak altında aynı ülküde ve aynı ortak tarihi paylaşarak aynı amaçları ve hedefleri gözeterek bir araya geldiklerinde o zaman işte bunun tadına doyum olmaz. O zaman biz hep birlikte Türkiye oluruz. Hep birlikte tek bir millet oluruz. Zakaryan bunun en güzel örneğini kendi şahsında gerçekleştirdi. Çok yönlü bir kişiliği olmuş. Kendi sporculuğuyla ilgili konuşulduğunda hep onun karakteri de ön plana çıkıyor ve bazen şaşırıyorsunuz, insanlar sporculuğunu mu övseler, onun karakterini mi övseler? Her ikisi bir araya gelmiş. Güzel bir sentez olmuş. Bu sağlam karakteri sporculuğuna mı bağlasak sporculuğunu bu sağlam karakterine mi bağlatsak bence her ikisi de doğru." değerlendirmesinde bulundu.

Efsane boksörün oğlu Gaspar Zakaryan ise "Bu organizasyonun Beyoğlu'nda yapılması çok özel. Çünkü benim babam demek, Beyoğlu demek. Babam ve annem burada doğdu. Burada okudular, burada tanıştılar ve buradaki kilisede evlendiler. Babam buradaki kilisenin cemaatinde görev aldı. Taksim Beyoğluspor'da Halk Evi'nde ve Galatasaray Kulübünde spor yaptı ve hepsi 3 adım çevrede. Ben burada okudum, vaftiz törenim burada oldu. Babamın ve annemin cenazesi buradan kalktı. Yani Beyoğlu bizim için çok özel. Bunun için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Zakaryan ile uzun yıllar beraber çalıştığını belirten Gözgeç, şunları söyledi:

"Doğduğu 1930 yılından 2010'a kadar 90 yıl boyunca hem sportif beyefendiliği hem de genç nesillere örnek olması bakımından gerçekten önemli bir insandı. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ben Erzurumluyum, orada Ermeni vatandaşlarımızla aynı mahallede, aynı sokakta, aynı evde büyüdük. Bizim aramızda ayrı gayrı olmadı. Bizim soykırımla ilgili hiçbir meselemiz olmaz. İki tarafın da acıları var. Bu acıları içimize gömüyoruz ve Ermeni-Türk kardeşliğini bütün dünyaya haykırıyoruz. Biz kardeşiz, kardeş kalacağız."

Galatasaray Lisesinin önünde yapılan sergi 10 Haziran Parşembe gününe kadar açık kalacak. Ziyaretçiler, Zakaryan'ın eşyalarının yanı sıra müsabaka görüntülerinin de paylaşıldığı sergi alanında kurulan boks ringine çıkarak fotoğraf çekilme imkanı da bulabilecek.

Garbis Zakaryan, Türkiye, Beyoğlu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski milli boksör Garbis Zakaryan anısına hazırlanan sergi açıldı - Son Dakika Spor


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