Eski milli cimnastikçi Ekin Güler, antrenör olarak milli takıma yeni başarılar kazandırmak istiyor - Son Dakika

Eski milli cimnastikçi Ekin Güler, antrenör olarak milli takıma yeni başarılar kazandırmak istiyor

20.03.2021 12:23
Eski milli cimnastikçi Ekin Güler, antrenör olarak milli takıma yeni başarılar kazandırmak istiyor, System.String[]

Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatarak Avrupa şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nda antrenörlük görevine getirilen 23 yaşındaki eski milli sporcu Ekin Güler, ekibiyle yeni başarılar kazanmayı hedefliyor.

Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatarak Avrupa şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nda antrenörlük görevine getirilen 23 yaşındaki eski milli sporcu Ekin Güler, ekibiyle yeni başarılar kazanmayı hedefliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ay-yıldızlı ekibin antrenörü Kameliya Dunavska'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen eski milli cimnastikçi Güler, sporcu olarak ter döktüğü takımda antrenör olmanın gururunu yaşıyor.

Üniversite nedeniyle çok sevdiği cimnastiği bırakmak zorunda kalan fakat hakem olarak görevini sürdüren Güler, gelen sürpriz teklifle uzun yıllar ter döktüğü Milli Takımda antrenör olarak göreve başladı.

Spor yaşantısında yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme gayreti gösteren Güler, son Avrupa şampiyonu takımla yeni başarılara imza atmak istiyor.

Milli takım antrenörü Ekin Güler, AA muhabirine, cimnastiğe 5 yaşında başladığını söyledi.

Uzun yıllar cimnastik sporuna hizmet ettiğini dile getiren Güler, spor yaşantısında Türk cimnastiğini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade etti.

Güler, ummadığı bir anda antrenörlük teklifi aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Üniversite nedeniyle sporu bırakmıştım. Bu dönemde hakemlik yaptım. Antrenörlük kafamda yoktu. Kızların Avrupa şampiyonluğundan sonra bana hiç beklemediğim anda antrenörlük teklifi geldi. Dondum kaldım. Cevap veremedim. Ağzımdan çıkan ilk cümle; 'Neden olmasın ?' oldu. 'Çok isterim' dedim. İçten içe 'Olur mu?, yapabilir miyim?' gibisinden tedirginliğim vardı. Başladıktan sonra bu tedirginliğim kalmadı."

Sporcularla abla-kardeş olarak çalıştıklarını dile getiren Güler, bu durumdan takımında memnun olduğunu aktardı.

Sporcuların rahat çalışması için elinden geleni yaptığını vurgulayan Güler, "Dertleri, sıkıntıları olduğunda benimle paylaşmalılar ki çözüm üreteyim. Bu antrenmanlarımızı, performansımızı etkilemesin. Benim anlayışım bu şekilde. Kızlar da bu durumdan memnun." diye konuştu.

"Hiçbir zaman korkmadım"

Güler, daha iyi başarı elde etmek için işi sıkı tuttuklarını vurgulayarak, "Avrupa şampiyonu olmuş takıma yeni bir antrenör gelmesi biraz riskli. Bende bu riskin farkındayım ama hiçbir zaman korkmadım. Kızlara zaten Avrupa şampiyonluğuyla bir özgüven geldi. Takımımızı dünya ve ülkemiz tanıyor. Prestij sahibiyiz. Kendimizi geliştirerek daha iyi göstererek olduğumuz konumdan yukarıya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz kotayı alıp olimpiyatlara gitmek"

Kısa ve uzun vadede hedeflerinin olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Kısa dönemde hedefimiz Sofya'daki Dünya Kupası'na güzel bir giriş yapmak istiyoruz. Biz en son Avrupa şampiyonu olan takımız. 'Biz geldik' edasıyla ilk yarışmada güzel bir başarı elde etmek istiyoruz. Periyodu biraz daha uzatırsak haziran ayındaki Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası için savaşacağız. Hedefimiz kotayı alıp olimpiyatlara gidebilmek. Buna imkanımız var. 'Neden olmasın?' anlayışıyla çalışmalarımız devam ediyor. İkinci tarihi bir anı ülkemize yaşatmak isteriz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski milli cimnastikçi Ekin Güler, antrenör olarak milli takıma yeni başarılar kazandırmak istiyor - Son Dakika Spor


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