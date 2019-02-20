Son Dakika Haberleri: Eski Milli Futbolcu Abdullah Çevrim Toprağa Verildi

Eski Milli Futbolcu Abdullah Çevrim Toprağa Verildi

44 dakika önce

Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, A Milli Takım eski oyuncusu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Milli Futbolcu Abdullah Çevrim Toprağa Verildi, System.String[]
Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, A Milli Takım eski oyuncusu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz akşam kalp krizi geçirerek,hayatını kaybeden eski spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çevrim'in cenazesi hastane morgundan alınarak önce evine daha sonra da Yeni Camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Fethiyesporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar, Çevrim'in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim'in çok değerli biri olduğunu belirterek, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun senle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun" dedi.

Takım arkadaşlarından Aydın Yelken ise, "Uzun yıllardır beraberliğimiz vardı. Şu an çok üzgünüm" diye konuştu.

Törenin ardından Çevrim'in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çevrim'in ailesi, cenaze taziyeleri kabul etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:44 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Zenit'le Rövanş Maçına Çıkıyor Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a Transfer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:28:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Milli Futbolcu Abdullah Çevrim Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]