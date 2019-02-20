Eski Milli Futbolcu Abdullah Çevrim Toprağa Verildi
35 dakika önce
Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun yıllar Fenerbahçe
, Gençlerbirliği
, Ankaragücü
ve Gaziantepspor
kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz akşam kalp krizi geçirerek,hayatını kaybeden eski spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çevrim'in cenazesi hastane morgundan alınarak önce evine daha sonra da Yeni Camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı
, Fenerbahçe'de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak
, Aydın
Yelken, Fethiyesporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar, Çevrim'in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim'in çok değerli biri olduğunu belirterek, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun senle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun" dedi. Takım arkadaşlarından Aydın Yelken ise, "Uzun yıllardır beraberliğimiz vardı. Şu an çok üzgünüm" diye konuştu. Törenin ardından Çevrim'in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çevrim'in ailesi, cenaze taziyeleri kabul etti.
(Murat Yalçın/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Zenit'le Rövanş Maçına Çıkıyor
Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti
Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a Transfer