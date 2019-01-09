Eski Milli Futbolcu Gökdeniz Karadeniz Söyleşiye Katıldı
1 saat önce
Eski milli futbolcu, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.
Eski milli futbolcu, Üsküdar
Belediyesinin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gökdeniz Karadeniz
, Türkiye
'de futbolun Avrupa
'ya oranla daha anlık yaşandığını ve duyguların yoğun olduğunu dile getirdi. Futbol
kariyerini Rusya
'nın Rubin Kazan
takımında tamamlayan Karadeniz, teknik direktör olma planı olduğunu vurgulayarak, " Şenol Güneş
, Fatih Terim
ve Ersun Yanal
ile çalışma fırsatım oldu. Hepsinin kendine göre önemli özellikleri var. Şenol Hoca'nın duran top, Ersun Yanal'ın bilim üzerine yaptığı çalışma, Fatih Terim'in ise soyunma odası motivasyonu. Hepsinden kendime bir şeyler alıyorum. Tam olarak hiçbirinin sistemini kendime yakın görmüyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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