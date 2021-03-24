Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yalman'ın cenazesine Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, Ankaragücü Başkan Yardımcısı Tamer Açar, Ankaragücü çalışanları ve altyapı antrenörleri ile Yalman'ın ailesi katıldı.