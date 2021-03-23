Eski milli futbolcu Müjdat Yalman vefat etti - Son Dakika

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman vefat etti

23.03.2021 17:17
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman vefat etti, System.String[]

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde Yalman'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski futbolcusu, teknik direktör Müjdat Yalman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

A Milli Takım'da 2, Ümit Milli Takım'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, MKE Ankaragücü'nde futbol oynadı. 1992 yılında Avrupa Şampiyonu olan 18 Yaş Altı Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Milli Takım, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Müjdat Yalman vefat etti - Son Dakika Spor


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