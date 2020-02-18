Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti - Son Dakika Spor

Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti

7 saat önce

Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti, System.String[]

Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Yücedağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise "Mustafa Yücedağ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

1990-1992 yılları arasında futbolcu, 2009-2010 sezonunda ise teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercümanı olarak Galatasaray'da görev alan Yücedağ, 9 kez A Milli Takım, 1 kez de Ümit Milli Takım forması giymişti.

Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe, de Graafschap ve Gaziantepspor kulüplerinde futbol oynamıştı.

Kalp Krizi, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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