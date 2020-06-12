Eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası - Son Dakika

Eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası

Şahinbey Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası, System.String[]

Şahinbey Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özkarslı'nın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu, futbol hayatına amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de başladığını kaydetti.

Tahmazoğlu, Talat Özkarslı'nın Galatasaray'ın yanı sıra Göztepe ve Gaziantepspor'da da forma giydiğini anımsattı.

Spora her zaman destek olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Talat Özkarslı'nın ismini taşıyan ayak tenisi turnuvası düzenleyeceğiz. Turnuvamız şehrimiz için ilk ayak tenisi turnuvası olduğundan bizim için ayrıca bir öneme sahip. Bu turnuva bir başlangıç turnuvası olacak ve ilerleyen zamanda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında yapacağız.

Talat Özkarslı, Şahinbey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası - Son Dakika Spor
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