Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bir program için Samsun'a gelen Çolak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çolak, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Tanju Çolak, yaptığı açıklamada, birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, AA ve foto muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, Tanju Çolak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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