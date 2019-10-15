Son Dakika Haberleri: Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Payasspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Payasspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Payasspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Hatay'da Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 3. Lig 2. Grubunda mücadele eden Payasspor oyuncu ve yöneticilerini ziyaret etti.

Oyuncularda bir süre sohbet eden Çolak, daha sonra sporcularla asker selamı verdi.

Her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade eden Çolak, "İnşallah burunları kanamadan zaferle döneceklerdir." dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Payasspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Tanju Çolak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Payasspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]