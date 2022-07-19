Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

19.07.2022 18:22
Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli futbolcu Tümer Metin'in vefat eden babası Mehmet Ali Metin'in cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Eski milli futbolcu Tümer Metin'in vefat eden babası Mehmet Ali Metin'in cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün hayatını kaybeden Metin için Kozlu Aziziye Camisi'nde tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Metin'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, eski milli futbolcu Tümer Metin ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tümer Metin'in arkadaşları, spor ve sanat camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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