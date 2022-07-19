Törene, eski milli futbolcu Tümer Metin ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tümer Metin'in arkadaşları, spor ve sanat camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.

Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün hayatını kaybeden Metin için Kozlu Aziziye Camisi'nde tören düzenlendi.

Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.