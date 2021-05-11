Eski milli Futbolcu Tuncay Şanlı, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek için kan verdi.

Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi tarafından, Türk Kızılay'ın kan stokunu artırmak için kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçenin farklı noktalarında ve değişik günlerde, iftardan sonrada bağışçıların ağırlandığı kampanya, Türk Kızılay'ın tırıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda devam etti.

Buraya gelen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da kan vererek kampanyaya katıldı.

Tuncay Şanlı, gazetecilere, Sakarya'ya gidip geldiğini, Bodrum'dayken kan vermek istediğini söyledi.

Vatandaşları kan vermeye teşvik etmeyi amaçladığını belirten Şanlı "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle salgın sürecinde hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onların yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız çok fazla bir şey değil. Burası Sakarya'dan sonra ikinci şehrim gibi, ailem gibi. Buradayken gelip kan vermek istedim." ifadelerini kullandı.

Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Ömer Başbuğ ise, Tuncay Şanlı'nın eskiden beri "kan dostu" olduğunu ve bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şanlı, kan bağışı tırında görevli bir doktorun ricası üzerine de Fenerbahçe forması imzaladı.