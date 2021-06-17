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Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı - Son Dakika

Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

17.06.2021 10:49

Ay-Yıldızlılar'da alt yaş kategorilerinde 30 kez, A Milli Takım formasını da 16 kez terleten 'Kadıköy boğası' lakaplı eski F.Bahçeli futbolcu Serhat Akın, sosyal medyada Galler maçından sonra başta Kenan Karaman olmak üzere futbolculara ve hocaya çok sert eleştiriler yaptı. Akın, "Kafayı yiyeceğim, Kenan hiç mi top tutamaz, bu arkadaş çok mu kötü bana mı öyle geliyor? Bu hocalar akılalmaz paralar kazanıyor. Reklam filmleri çekilir öyle kapatırız turnuvayı. Yazık!" diye konuştu.

Milli Takım'ın Galler maçında ortaya koyduğu performansa sosyal medyada futbolseverler çok sert eleştiriler yaptı ancak sporun içinden gelen isimler de naifliğini koruyamadı, onlar da çıldırdı. En sert eleştiri Serhat Akın'dan geldi. Akın, Milli Takım'ın ortaya koyduğu futbol ve Şenol Güneş'in yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İşte Akın'ın ifadeleri:

"HER ŞEY O KADAR BELLİYDİ Kİ"

"O kadar belliydi ki gol yiyeceğimiz, yani Şenol hoca da seyrediyor ikinci maçı. Yine tamamen yalış kadro. San Marino ile aynı seviyede oynadık, tebrikler. İrfan Can Kahveci niye oyuna girmiyor, Fenerbahçeli diye mi? Kenan Karaman rezil oynuyor ve sahada. Hocaya güzel sattı bu maçı da. Bence bu maçtan sonra hoca kovulmadılar. Burası Milli Takım, oyuncu ayırt edilemez. Maç bitiyor hiçbir risk almayan hoca öyle seyrediyor yazık.

"AKILALMAZ PARA KAZANIYORLAR"

Bu hocalar akılalmaz paralar kazanıyorlar bu ülkede. Yazık, Türk futbolu bu şekilde ileri gidemez. 1-2 kazanılır herkes havaya girer, reklam filmleri çekilir ama böyle rezil olursun, gerçekten yazık. Şaka mı bu ya? Nasıl Milli Takım bu? Yuh! Sıkıntı yok ya birkaç reklam filmi daha çekerler, kayıpsız biter bu şampiyona."

Eski milli futbolcu Serhat Akın, birlikte çalıştığı Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
Eski milli futbolcu Serhat Akın, birlikte çalıştığı Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
Eski milli futbolcu Serhat Akın, birlikte çalıştığı Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Kenan Karaman, Şenol Güneş, Milli Takım, Serhat Akın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Onur Dursun: Az akıl var mantık var yeniliyorsun yusufu koy forvete 2 forvet yap sola sok Kerem'i, Çengiz'i çıkarma niye çıkarıyorsun. Ozan Tufan'ı biraz serbest bırak ön libero gibi oynatma su adamı yani FM oynayan birisi olarak bile ben daha iyi taktik yapardım. Yeniliyorsun risk alman lazım sen aynı devam. AYRICA. Okun Kökcü ve Halil ilk 11 baslamalı Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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