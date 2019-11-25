Son Dakika Haberleri: Eski milli futbolcular Öğretmenler Günü nedeniyle gösteri maçı yaptı
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Eski milli futbolcular Öğretmenler Günü nedeniyle gösteri maçı yaptı

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski milli kaleci Hayrettin Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu Namık Kemal Lisesi mezunu eski milli futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul öğretmenleriyle gösteri maçı yaptı.

Eski milli futbolcular Öğretmenler Günü nedeniyle gösteri maçı yaptı, System.String[]

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski milli kaleci Hayrettin Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu Namık Kemal Lisesi mezunu eski milli futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul öğretmenleriyle gösteri maçı yaptı.

Hamza Hamzaoğlu, okulun bahçesindeki halı sahadaki müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Namık Kemal Lisesi'nde 5'i gündüz, 2'si gece olmak üzere 7 yıl okuduğunu söyledi.

Yıllar sonra okula geldiğini ve ilk sınıfına gittiğini kaydeden Hamzaoğlu, "Anıları canlandırmak çok güzel. Eşimle burada tanışmıştım. Evlendik, hayat kurduk. Hayatımda çok önemli yeri var Namık Kemal Lisesi'nin. Okuduğum dönemde futbolda Türkiye şampiyonu olamamıştık ama güzel sonuçlar almıştık." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak da bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın tümünün Namık Kemal Lisesi mezunlarından oluştuğunu, bu nedenle Öğretmenler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni nesile örnek olsun diye böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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