Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi

6 saat önce

Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi.

Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi, System.String[]

Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, geçirdiği operasyon sonrasında stent takılan Ahmet Ayık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı'nın da çapraz bağından operasyon geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ın ziyaret ettiği sporcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği ve en kısa sürede mindere döneceği ifade edildi.

Ahmet Ayık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
21:01 TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2
21:00 Koronavirüs, İspanya'da Kral Kupası finalini erteledi
20:58 Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
20:57 Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "İddiaların hiç aslı yok"
20:42 Staale Solbakken: "Bizim için tarihi bir maç"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]