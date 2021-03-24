Eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi Ankara'da bir caddeye verildi

2019 yılında hayatını kaybeden, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi, Ankara'da bir caddeye verildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, Türk güreşinin efsane ismi Tevfik Kış unutulmadı." denildi.

Tevfik Kış'ın isminin caddeye verilmesi nedeniyle düzenlenen törene, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, federasyon asbaşkanı Süreyya Yoğurtcu, merhum güreşçinin ailesi ve arkadaşlarından Ahmet Ayık katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen asbaşkan Süreyya Yoğurtcu, "Bu isimler kolay yetişmiyor. Artık Tevfik Kış'ın ismi de bu caddede yaşatılacak. Bu kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyor, Tevfik Kış'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.