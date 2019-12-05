Son Dakika Haberleri: Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti
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Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti

6 saat önce

Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.

Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti, System.String[]

Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Merhum Selahattin Salar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Selahattin Salar'ın cenazesi, Ankara Maltepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.

Türkiye, Salar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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