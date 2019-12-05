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Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti
6 saat önce
Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Merhum Selahattin Salar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Selahattin Salar'ın cenazesi, Ankara Maltepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.
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