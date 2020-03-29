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Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı
25 dakika önce
Reçber'in eşi Işıl Reçber şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirtti
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:14
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