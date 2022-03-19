Eski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da buldu

19.03.2022 11:24

"Tostos" lakaplı eski milli kaleci Turan Oğuç, aradığı huzuru bulduğu Türk Kızılayın, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Yaşlılar Konukevi'nde aile sıcaklığında yaşamını sürdürüyor.

"Tostos" lakaplı eski milli kaleci Turan Oğuç, aradığı huzuru bulduğu Türk Kızılayın, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Yaşlılar Konukevi'nde aile sıcaklığında yaşamını sürdürüyor.

Kariyerinde birçok başarı bulunan 89 yaşındaki Oğuç, daha önce kaldığı Bakırköy Belediyesine ait huzurevinin kapatılmasının ardından yaklaşık 2 ay önce 10 arkadaşıyla Akçakoca'daki Yaşlılar Konukevi'ne yerleştirildi.

Kariyerindeki başarılı günlerine ait fotoğraflarla süslediği odasında kitap okuyan ve şiir yazan Oğuç, aile sıcaklığı ortamında yaşamına devam ediyor.

Oğuç, birlikte keyifli vakit geçirdiği konukevi sakinlerine sporla ilgili hikayelerini anlatmaktan da geri kalmıyor.

"Hayatta mücadeleden vazgeçmedim"

Turan Oğuç, anne ve babasını küçük yaşlarda kaybettiğini, kendisini akrabalarının büyüttüğünü söyledi.

Çocukluk döneminde yaşadığı talihsizliklerin yanında şanslı olduğunu ve futbolculuk kariyerinin hızlı şekilde ilerlediğini anlatan Oğuç, "Hayatta mücadeleden vazgeçmedim." dedi.

Oğuç, insanların yaptıkları hataların bedelini bir şekilde ödediğini, kariyerinin parlak dönemlerinde yaptığı yanlışların kendisine pahalıya mal olduğunu belirterek, "Allah'a en çok dua ettiğim kısım; bedenim sakat olsa da aklımın yerinde olması. Allah, beni aklımdan, düşüncelerimden ve iyi niyetimden yoksun etmesin. Bunun için hep dua ederim. İyi niyet insana iyilik getirir." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle son dönemde iyi kalecilerin yetiştiğine işaret eden Oğuç, "Genç kalecilerimizi çabuk şımartıyoruz. Gençlerimizin yükselmesine izin vermiyoruz. Sırtlarını okşuyoruz sürekli. Çabuk şöhret, yükselmeyi geriletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuç, konukevinde mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel. Günlerim gerçekten güzel geçiyor. Çalışanlardan çok memnunum." ifadesini kullandı.

"Neşeli ve renkli bir kişilik"

Konukevi müdürü Mustafa Çakır da 42 misafirlerinin olduğunu, Oğuç'un ise aralarına yeni katıldığını söyledi.

Oğuç'un şiir ve kitap merakının olduğunu aktaran Çakır, "Neşeli ve renkli bir kişilik. Burada yeni olmasına rağmen bizlerden memnuniyetini sürekli ifade ediyor. Bizlerle iletişimi çok iyi. Geçmişe özlemi elbette var ama bizler de yarından sonra böyle olacağız. Vakit buldukça onun hikayelerini dinliyoruz. Heyecanlandıran hikayelerini dinleyerek keyif alıyoruz." şeklinde konuştu.

Eski milli kaleci Tostos Turan huzuru Kızılay'da buldu
Eski milli kaleci Tostos Turan huzuru Kızılay'da buldu
Eski milli kaleci Tostos Turan huzuru Kızılay'da buldu

YORUMLAR
500
Xi Jinping: 'Çin ile ABD dünya barışı ve huzuru için çalışmalı' Xi Jinping: 'Çin ile ABD dünya barışı ve huzuru için çalışmalı' AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski milli kaleci 'Tostos Turan' huzuru Kızılay'da buldu - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Eski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement