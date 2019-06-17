Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi hayatını kaybetti
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Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
, mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır'ın devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Muhammed Mursi'nin kendisine açılan casusluk suçlamasına ilişkin davanın duruşmasında öldüğü kaydedildi. Mursi'nin mahkeme oturumu bittikten hemen sonra bayıldığı öğrenildi. Müslüman Kardeşler
'e bağlı olan Mursi, 2012 yılında Cumhurbaşkanı olmuş, 3 Temmuz 2013 tarihinde darbeyle görevinden alınmıştı. Mursi, o tarihten bu yana kadar askeri cuntanın kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanıyordu.
(İHA)
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