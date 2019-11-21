Son Dakika Haberleri: Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor
Son Dakika Güncel Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor - Son Dakika

Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçe genelinde toplanan eski ahşap ürünleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyesinde işlemden geçirilerek ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacak olarak değerlendiriliyor.

Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçe genelinde toplanan eski ahşap ürünleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyesinde işlemden geçirilerek ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacak olarak değerlendiriliyor.


Başakşehir'de çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahtalar toplanarak geri dönüşüm atölyesinde işlemden geçiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hayata geçirilen uygulamada, çöpe atılan ahşap içerikli ürünler Atık Yönetim Merkezi Atölyesinde görevli personeller tarafından ayrıştırılıyor. Ufak parçalara ayrılan atık ahşap ürünler ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık odun ihtiyacı karşılanıyor.


İhtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor


Her bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan ayrıştırma sonucu elde edilen odun parçaları düzenli bir şekilde çuvallara yerleştirilip depolarda istifleniyor. Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Burhanettin Yiğit, konteynerlara ya da sokağa bırakılan kanepe, yatak, mobilya ve ahşap içerikli eşyaların toplandığını belirterek, "Bu atıklar müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından toplanıp, Atık Yönetim Merkezi Ahşap-Metal Geri Dönüşüm Atölyesine getirilerek ayrıştırılıyor ve çuvallara dolduruluyor" diye konuştu. Kışlık yakacakların daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade eden Yiğit, "Bu uygulama sayesinde sıfır atık ve geri dönüşüm projelerimize de katkı sağlamaktayız. Yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize belediyemizin çağrı merkezi hattından ulaşabilirler" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]