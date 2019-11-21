Eski mobilyalar yürekleri ısıtıyor

Başakşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçe genelinde toplanan eski ahşap ürünleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyesinde işlemden geçirilerek ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacak olarak değerlendiriliyor.



Başakşehir'de çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahtalar toplanarak geri dönüşüm atölyesinde işlemden geçiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hayata geçirilen uygulamada, çöpe atılan ahşap içerikli ürünler Atık Yönetim Merkezi Atölyesinde görevli personeller tarafından ayrıştırılıyor. Ufak parçalara ayrılan atık ahşap ürünler ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık odun ihtiyacı karşılanıyor.



İhtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor



Her bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan ayrıştırma sonucu elde edilen odun parçaları düzenli bir şekilde çuvallara yerleştirilip depolarda istifleniyor. Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Burhanettin Yiğit, konteynerlara ya da sokağa bırakılan kanepe, yatak, mobilya ve ahşap içerikli eşyaların toplandığını belirterek, "Bu atıklar müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından toplanıp, Atık Yönetim Merkezi Ahşap-Metal Geri Dönüşüm Atölyesine getirilerek ayrıştırılıyor ve çuvallara dolduruluyor" diye konuştu. Kışlık yakacakların daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade eden Yiğit, "Bu uygulama sayesinde sıfır atık ve geri dönüşüm projelerimize de katkı sağlamaktayız. Yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize belediyemizin çağrı merkezi hattından ulaşabilirler" dedi. - İSTANBUL