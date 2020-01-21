Eski modaya yeni dokunuş - Son Dakika
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Eski modaya yeni dokunuş

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, genç girişimciler ve yatırımcımlar için yaşam merkezi haline gelen Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) kadınlar bir araya geldi.

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Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, genç girişimciler ve yatırımcımlar için yaşam merkezi haline gelen Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) kadınlar bir araya geldi. Kadınlar çeyiz sandıklarını açıp eskinin moda olmuş giysilerini Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta bugüne uyarlamaya başladı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütlerini yerleşkesine de ev sahipliği yapan ASSİM'de kadınların çeyiz sandıklarından, gardıroplarının arkalarından çıkan vintage giysiler, açılan kursla bugüne uyarlanıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan dikiş nakış kursu 13 öğrencisiyle çalışmalarına başladı. Eğitmen Nazife Delen'in verdiği kursta kadınlar, yeni motifler ve modeller öğrenirken, öğrendiklerini moda dünyasının ifadesiyle vintage yani eskiye ait giysilerinde uyguluyor.


Delen, kursun haziran ayında tamamlanacağını belirtirken katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da sahibi olacağını söyledi. Kadınların ilgisinden son derece memnun olduğunu dile getiren Delen, "Mefruşat, el ve makine nakışı branşlarında da önümüzdeki haftalarda yeni bir sınıfın daha açılmasını planlıyoruz. Tepkiler ve talepler bizleri çok mutlu etti. Kadınlarımız hem burada sosyalleşiyor hem de eski çeyizlerini günümüze uyarlayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve ev sahipliği yapan ASSİM yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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