Eski Moskova Askeri Ataşesi Güneş'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı - Son Dakika
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Eski Moskova Askeri Ataşesi Güneş'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

01.05.2022 12:33
Eski Moskova Askeri Ataşesi Güneş'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Moskova Askeri Ataşeliği görevinde bulunan eski Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararı onadı.

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Moskova Askeri Ataşeliği görevinde bulunan eski Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararı onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Kasım 2018'de karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Böylece daire, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile görevinden ihraç edilen Güneş'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

"Darbecilerle hareket etti"

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 2014'te amiral rütbesiyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşeliğine atanan Ahmet Hakan Güneş'in isminin, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim atama listesinde Güney Görev Grup Komutanı olarak yer aldığı belirtildi.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan mahkum edilen eski Tuğgeneral Sinan Sürer'in 15 Temmuz akşamı, "ataşeler" isimli WhatsApp grubuna darbe girişimi bilgisini vermesinin ardından Güneş'in darbecilerin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği kaydedilen kararda, Güneş'in aldığı talimatları Moskova'daki Türk ve yabancı bürokratlara ileterek darbe girişiminden yana tavır almalarını istedikleri ve bunun tanık beyanlarına yansıdığı ifade edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Moskova, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Moskova Askeri Ataşesi Güneş'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı - Son Dakika


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