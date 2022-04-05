Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz tahliye edildi - Son Dakika
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Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz tahliye edildi

05.04.2022 12:41
Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz tahliye edildi

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz, yargılandığı davada tahliye edildi.

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz, yargılandığı davada tahliye edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Cankıymaz ve avukatı salonda hazır bulundu.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu olarak yargılanan Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken başkasına ait kimlikle yakalanmış, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı.

Duruşma savcısı sanığın yurt dışına kaçarken yakalanmış olmasını, üzerinde sahte kimlik bulunmasını, tahliye edildiğinde tekrar kaçma şüphesinin olmasını ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu belirterek sanığın tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi. Savcının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Cankıymaz'a ev hapsi vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz tahliye edildi - Son Dakika


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