Eski muavin otogarda ölü bulundu - Son Dakika

- Eski muavin otogarda ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 52 yaşındaki bir şahıs Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ölü bulundu. Şahsın daha önce muavinlik yaptığı ve zaman zaman terminalde yattığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kullanılmayan bilet gişesine giren temizlik personeli, yerde üzerinde battaniye örtülü bir şahıs gördü. Şahısın tepki vermemesi üzerine, temizlik personeli güvenlik görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, şahsın hayatta olmadığı fark edince durum otogar polisine bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın 52 yaşındaki Tekin Erözdemir olduğu anlaşıldı. Erözdemir'in kesin ölüm sebebi bilinmezken çevredeki bilet gişelerinde çalışan vatandaşlar, Tekin Erözdemir'in yaklaşık 2 senedir işsiz olduğunu ve dün akşam otogar içerisinde gördüklerini söyledi.