Son Dakika Haberleri: Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu
Son Dakika Güncel Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu - Son Dakika

Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu

6 saat önce

TCDD Malatya 5. Bölge eski Müdürü Bekir Çanak 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı.

Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu, System.String[]

TCDD Malatya 5. Bölge eski Müdürü Bekir Çanak 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı. 65. yaş gününde emekliye ayrılan Çanak için hem doğum günü hemde emekliliğe başlamasının ilk günü nedeniyle kutlama yapıldı.


TCDD Malatya 5. Bölge eski Müdürü olan Bekir Çanak, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koyarak emekli oldu. Ayrıca aynı gün 65. yaş gününe denk gelen emeklilik dolayısıyla çocukları tarafından düzenlenen mütevazı bir kutlama ile sivil hayata merhaba dedi. Yakın aile dostlarının katıldığı gecede bir araya gelen Bekir Çanak ve ailesi, duygulu anlar yaşadı. Eski fotoğraflardan oluşan 42 yıllık meslek hayatının video gösterisi ve kızının kendi sesinden okuduğu "Bu adam benim babam" isimli şarkı ile geçmişe hüzünlü bir yolculuk yapan Bekir Çanak'ın gözleri doldu.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Konak Yukarı Banazı Mahallesi doğumlu olan Çanak, gecede yaptığı konuşmada, meslek hayatını temiz ve dürüst bir şekilde tamamlayıp emekli olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]