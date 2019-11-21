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Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde eski mahalle muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Şevket Özağaçhanlı tarafından Kalaşnikof tüfekle vurularak öldürüldü.

Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde eski mahalle muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Şevket Özağaçhanlı tarafından Kalaşnikof tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesinin kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallenin eski muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı ile Şevket Özağaçhanlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özağaçhanlı, Kalaşnikof tüfeğiyle Ağaçhanlı'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ağaçhanlı, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ağaçhanlı, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Şevket Özağaçhanlı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem aldı.


Kalaşnikof, Çermik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
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