Olay, saat 13.30 sularında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçenin Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Mecitözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski muhtar bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika

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