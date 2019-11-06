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Son Dakika Yerel - Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

7 saat önce

- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiasıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövüldüğü ve yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gözaltına alındığı öğrenilen yeğen Ö.E. ise ifadesinde amcasını yolda yerde kanlar içinde görünce kendine ait araçla hastaneye getirdiğini söyledi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Er'in cenazesine savcı nezaretinde otopsi yapıldı. Er'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Savcılık cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

Uzunçayır, Zonguldak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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