Eski muhtar evinde ölü bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 dönem muhtarlık yapan Şaban Ö. (53), ablası tarafından evinde iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Side Yalı Mahallesi'nde 1996- 2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, daha sonra turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side'nin tanınmış simalarından Şaban Ö. evinde ölü bulundu. Aynı apartmanda oturan ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri eve girdiklerinde Şaban Ö.'nün iple boynundan asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Şaban Ö.'nün cesedi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayın şokunu yaşayan yakınları feryat etti. Abla Aynur G., "Emeklerimiz boşa gitti" diye ağıt yaktı. Side Rahvan Atçılar Kulübü kurucu üyesi de olan Şaban Ö.'nün 2- 3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi.