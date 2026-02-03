Eski Muhtar Hayvancılıkla Başarıya Koşuyor - Son Dakika
Ekonomi

Eski Muhtar Hayvancılıkla Başarıya Koşuyor

Eski Muhtar Hayvancılıkla Başarıya Koşuyor
03.02.2026 11:27
İbaci Akçelik, devlet destekleriyle hayvancılığını modernleştirerek kazancını artırdı.

Erzurum'da yaşayan eski muhtar İbaci Akçelik, dede mesleği olan hayvancılığı, devlet destekleriyle ilkel yöntemlerden çıkararak sistemli bir üretim modeline taşıdı.

Çat ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yarmak Mahallesi'ndeki 10 dönümlük araziye kurulu ahır ve samanlıklarında eşi, 6 çocuğu ve gelinleriyle dede mesleği tarım ve hayvancılık yapan 55 yaşındaki Akçelik, 2002'de Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle tanıştı.

Daha önce ilkel yöntemlerle ve kısıtlı imkanlarla üretim yapan Akçelik, devletten 24 yılda mazot, gübre, buzağı, suni aşılama, tohum ve makine ekipmanları için yaklaşık 10 milyon lira teşvik aldı.

Geniş ailesiyle 70 büyükbaş hayvanla et ve süt üretimine katkıda bulunan Akçelik, bu süreçte hem ahırını sistemli hale getirip hayvancılık işini büyüttü hem de hayvanlarının kaba yem ihtiyacını 400 dönümlük tarlasından karşılamaya başladı.

Yılda yaklaşık 40 ton süt üreten Akçelik, kazancının büyük bölümüyle de hayvancılığa yatırım yapıyor.

"10 milyon lira destek aldım"

Üretici Akçelik, AA muhabirine, 70 büyükbaş hayvanının olduğunu ve kaba yem ihtiyacını desteklerle ektiği yaklaşık 400 dönümlük tarlalarından karşıladığını söyledi.

Son 10 yılda desteklerin arttığını ifade eden Akçelik,"Hibe programlarıyla ekipmanların neredeyse hepsini aldım. 2002'den beri arazi, buzağı, süt, traktör ve ekipman için yaklaşık 10 milyon lira destek aldım, bunun yaklaşık 7 milyon lirası hibe." dedi.

Akçelik, sabah 05.00'te çalışmaya başladıklarını, kadınların inek sağıp tandır yakarak peynir yaptığını belirterek, erkeklerin de ahırı temizleyip yaz aylarında da arazilerle ilgilendiğini anlattı.

Desteklerden memnun kaldığını aktaran Akçelik, şöyle konuştu:

"Devlet destekleri müthiş şekilde devam ediyor, desteklerle işimizi mükemmel şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 1980'lerde ilkel şekilde çatısız, modern olmayan ahırlarda çalışırdık ama o zamanlar 1 aya gördüğümüz işi şimdi 3 günde bitiriyoruz. Bunu devletin verdiği modern ekipmanlarla başarıyoruz. Masraflarımızı sütle çıkarmaya çalışıyor, hayvanlarımızdan aldığımız 40 buzağıyı kurbanlık satıyor ve yılda yaklaşık 8 milyon lira kazanıyoruz. Bunun bir kısmını işletmeye yatırım yapıyor, diğer kısmını da farklı yatırımlarda değerlendiriyoruz. Bu işi daha da geliştirip daha modern sistemlerle çocuklarıma güzel bir gelecek sunmayı hedefliyorum."

"Yılda ortalama 40 ton süt alıyoruz"

İşletmesini büyütmeyi ve hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Akçelik, "Hayvancılık şu anda müthiş para kazandırıyor, bu parayı ne batı da ne de aylıkla çalışarak kazanabiliriz. Onun için komple buraya yoğunlaştık. Çocuklarımla hepimiz bu işletmenin içerisindeyiz. Okudular, üniversiteyi ve liseyi bitiren de var ama dönüp geldiler. Hanım, gelinlerim ve kızlarımla yürütmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 400 litre sütümüz oluyor, sütte 2-3 ay yoğunluk oluyor, yılda ortalama 40 ton süt alıyoruz. O sütten yaklaşık 2 ton tereyağı, 4 ton tel peynir, 2-3 ton çökelek yapıyoruz." diye konuştu.

Akçelik, desteklerin önemine değinerek, "Devletimiz ve destekleri olmasa ayakta kalmamız imkansız, çabalarımız ve destekler bizleri ayakta tutuyor. Allah devletimizin hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Tarım mükemmel şekilde aktif durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi

Eski Muhtar Hayvancılıkla Başarıya Koşuyor

Eski Muhtar Hayvancılıkla Başarıya Koşuyor
