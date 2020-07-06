Eski muhtar, kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika

Eski muhtar, kayınbiraderini öldürdü

AFYONKARAHİSAR'da eski muhtar İbrahim Y., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Murat Oğur'u (47), tabancayla vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da eski muhtar İbrahim Y., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Murat Oğur'u (47), tabancayla vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Ali İhsan Paşa Mahallesi 500 Sokak'taki bir marketin önünde meydana geldi. Eski muhtar İbrahim Y., arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınbiraderi Murat Oğur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y., yanında bulundurduğu taşıma ruhsatlı tabanca ile kayınbiraderine 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Oğur, ambulans ile götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis ekipleri, eski muhtar İbrahim Y.'yi suç aleti tabanca ile yakalayarak, gözaltına aldı.

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Ali ihsan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:40 Kaynak: DHA

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