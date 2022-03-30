Eski muhtar ölü bulundu - Son Dakika
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Eski muhtar ölü bulundu

30.03.2022 13:09
Eski muhtar ölü bulundu

Bursa'da eski mahalle muhtarı, koyunlarını otlatmak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Bursa'da eski mahalle muhtarı, koyunlarını otlatmak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlyasçılar Mahallesi'nde 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan 58 yaşındaki Fikret Yıldız, dün koyunlarını yaylıma çıkardı. Akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesinin aramaya çıktığı Yıldız'ın cansız bedeni, Çiftlikaltı mevkiinde bulundu.

Sağlık ekipleri ve jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Fikret Yıldız'ın cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA

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Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan

Mustafakemalpaşa, Fikret Yıldız, Muhtarlık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski muhtar ölü bulundu - Son Dakika


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