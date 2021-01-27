Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı - Son Dakika

Malkara ilçesinde neşeli tavırlarıyla tanınan eski mahalle muhtarı Rıdvan Adanalı, yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Soğuğa meydana okuyan Adanalı'nın kar altında göbek atıp oynaması izleyenleri bir hayli gülümsetti.

Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti