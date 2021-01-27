Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı - Son Dakika

Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı

27.01.2021 16:09

Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski mahalle muhtarının yoğun kar yağışı altında, müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi izleyenleri gülümsetti.

Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski mahalle muhtarının yoğun kar yağışı altında, müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi izleyenleri gülümsetti.

Malkara ilçesinde neşeli tavırlarıyla tanınan eski mahalle muhtarı Rıdvan Adanalı, yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Soğuğa meydana okuyan Adanalı'nın kar altında göbek atıp oynaması izleyenleri bir hayli gülümsetti.

Rıdvan Adanalı'nın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.

Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı
Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı
Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı
Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı

Tekirdağ, Müzik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı - Son Dakika


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