Eski muhtar traktörün altında can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski muhtar traktörün altında can verdi - Son Dakika

Eski muhtar traktörün altında can verdi

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi kullandığı traktörün altına kalarak, yaşamını yitirdi.

Eski muhtar traktörün altında can verdi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi kullandığı traktörün altına kalarak, yaşamını yitirdi.


Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Gücer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gücer mevkiinde meyve odunları satın alan Feyzullah Gürkan (68), aldığı odunları traktöre yükleyerek, hareket etti. Gürkan, hareket noktasından yaklaşık 100 metre ileride ıslak olan zeminde traktörü kaydırdı. Traktörün yan yatması sonucu altında kalan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti.


Eve dönmeyen Gürkan'ı merak eden ailesi, gece saat 23.00 sıralarında odun aldığı vatandaşı aradı. Ardından Gücer mevkiine giden aile, Feyzullah Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.


Eski Belen Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen Gürkan'ın cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Yeşilköy Mahallesi, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:21 Kaynak: İHA

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