Son Dakika Haberleri: Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildiZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövülerek yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin olarak amcasını yaralı halde hastaneye getiren Ö.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Ö.E. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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