Son Dakika Haberleri: Eski Muhtarı Öldüren Sanığa İndirimle 10 Yıl 10 Ay Hapis

Eski Muhtarı Öldüren Sanığa İndirimle 10 Yıl 10 Ay Hapis

17 dakika önce

KASTAMONU'da, eski muhtar Hüsnü Doğan'ı (53) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhan Yılmaz (49), karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı.

Eski Muhtarı Öldüren Sanığa İndirimle 10 Yıl 10 Ay Hapis, System.String[]
KASTAMONU'da, eski muhtar Hüsnü Doğan'ı (53) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhan Yılmaz (49), karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Son savunmasında "Ne yaptığımın farkında değildim" diyen Yılmaz, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Haziran ayında, merkeze bağlı Ömerli köyünde meydana geldi. İlhan Yılmaz ile traktör römorku satmaya çalıştığı eski muhtar Hüsnü Doğan arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yılmaz, tabancayla Doğan'a ateş etti. Hüsnü Doğan, yaşamını yitirirken, İlhan Yılmaz da gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Tutuklu sanık İlhan Yılmaz hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkarılan sanık Yılmaz, savunmasında, "Üstüme çok geldi. Taşla saldırdı. Ben de o an ateş ettim. Ne yaptığımın farkında değildim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Yılmaz'a, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Kastamonu, 3. Sayfa
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