Eski muhtarın, iki öğrenciyi öldürdüğü olayın altından aileler arası husumet çıktı - Son Dakika

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde eski muhtar Servet B. iddiaya göre, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşar ve Hakverdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Servet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÖY GİRİŞİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından köy girişinde güvenlik önlemi aldı. Köyde ikamet etmeyenlerin girişine izin verilmezken, saldırının gerçekleştiği servis aracına inceleme için el konuldu.

Servet B., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye getirilişi sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: İÇERİYE GİRDİ, TAKIR TAKIR SİLAH SESİ GELDİ

Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, gazetecilere, kızını servis aracına bindirirken silahlı saldırıya şahit olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Servet abi geldi, içeriye girdi, takır takır silah sesi geldi. 6-7 el ateş etti. Sonra biz içeri girdik, Servet abiyi çıkarttık. Sonra o gitti. Çocuklardan birinin kalçasından kan geliyordu, onu araçtan indirdik, tampon yaptık. Diğer çocukta nabız yoktu. Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Ambulansı, jandarmayı aradık. Aileler geldi, çocuklarını araçla hastaneye götürürken yolda ambulansa aktardılar. Hastaneye gittiğimizde müdahale edildi ama ikisi de vefat etti" ifadelerini kullandı.

''KENDİ ARALARINDA KAVGA ETMİŞLER''

Silahlı saldırının çocuklar arasındaki kavgadan kaynaklandığını öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar 13 yaşında çocuklar. Kendi aralarında kavga etmişler. Yetişkin değiller. Başka içeriği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim çocukların kavgası yüzünden olmuş" dedi.

Yılmaz, olay sırasında servis aracında başka çocukların da olduğunu kaydetti.

"SİREN SESLERİNE UYANDIM''

Abdullah Doğan ise evinde uyurken siren seslerine uyandığını ifade etti.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Doğan, "Saat 08.00 gibi köyde olay olduğunu anladım. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Mesele nedir, kimse bilmiyor. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' diyor" diye konuştu.

AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Servet B. ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştırıldıkları ifade edildi.

ZANLININ EŞİ DE GÖZALTINDA

Bu arada katil zanlısı eski muhtar Servet B.'nin eşi de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

''KAAN PİLOT OLMAK İSTİYORDU''

Köylüler, "Çok zeki, sevilen, kendilerini çok iyi ifade edebilen çocuklardı. Bu yaşanılan olaya hala inanamıyoruz. Kaan başarısı nedeniyle eğitim desteği alan bir çocuktu. Pilot olma hayali vardı. Bunu da herkese anlatırdı. Tunç daha sakin ve uyumlu bir çocuktu. O da çok başarılıydı. Çocuklar arasındaki anlaşmazlık ne olursa olsun, böyle bir korkunç olayın yaşanmasını aklımız almıyor" dedi.

DİĞER ÇOCUKLAR KOLTUKLARIN ALTINA SAKLANMIŞ

Taşımalı eğitim sistemiyle köydeki çocukların Alaca ilçesindeki okullarına her gün servis arabasıyla gittiklerini anlatan köylüler, "Olay sırasında da serviste 13-15 çocuk vardı. Olayı gerçekleştiren Servet B.'nin, Kaan ve Tunç'un araca binmesinden sonra elindeki tabancayla servis içine girdiğini öğrendik. Çocukların anlatımlarına göre, servise biniyor, önce Tunç'a, daha sonra da Kaan'a arka arkaya ateş ediyor. Neredeyse tüm mermileri bitirmiş. Servisteki çocuklar korkudan koltukların altlarına saklanmışlar. Çocukların başlarından ve vücutlarından yaralandıklarını öğrendik. Bu vahşeti anlatacak kelime yok. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

''KÖYDE BELİNDEKİ SİLAHIYLA DOLAŞIRDI''

İmat köyü halkı Servet B.'nin bir önceki muhtar olduğunu, o dönem kendisine verilen taşıma ruhsatlı tabancayı, görevinden sonra da sürekli belinde taşıdığını anlattı. Servet B.'nin daha önce de oğluyla kavga eden çocukları köyde sopayla kovaladığına tanık olduklarını anlatan köylüler, "Oğluna taksi, traktör kullandırırdı. Ona çok düşkün olduğunu hepimiz bilirdik" ifadelerini kullandı.