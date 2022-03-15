Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası

15.03.2022 23:01
Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski bir muhtar, koyunlarının telef olması üzerine eline aldığı tüfekle 2 kangal cinsi köpeği vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski bir muhtar, koyunlarının telef olması üzerine eline aldığı tüfekle 2 kangal cinsi köpeği vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Kuşadası'na bağlı Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski muhtar Y.A., çiftliğine geldiği sırada 5 adet koyununu kanlar içerisinde gördü. Sinirlenip evinden çıkan ve tüfeğini alan Y.A., koyunlarını telef ettiğini iddia ettiği kangallara ateş açtı. 2 tanesini vuran Y.A., tüfekle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Köpekleri tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle eski muhtar Y.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası

YORUMLAR
500
Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak Park halindeki otomobile çarptı, aracı bırakıp kaçtı Park halindeki otomobile çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Kuşadası, Çınar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
23:06 Küçük çocuğa cinsel istismardan hakkında yakalama kararı bulunan Esra Ersoy savunmasıyla pes dedirtti: 13 yaşında göstermiyordu
22:58 Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
22:44 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 23:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement