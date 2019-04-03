Eski Muhtarın Yıktığı Çocuk Parkı, Şarkıcı Cenk Eren'in Desteğiyle Yapılacak

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde, eski muhtar Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle tekrar yapılacak.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde, eski muhtar Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle tekrar yapılacak. Yeni muhtar Rıdvan Onay, parka Cenk Eren'in ismini vermek istediklerini söyledi.



Yenidoğanlar köyünde 20 yıllık muhtar Mehmet Akyol, seçimi kaybedince 24 Mart'ta yaptırdığı çocuk parkını yıktı. Park malzemelerini kamyonete yüklerken köylülerin engellediği Mehmet Akyol'a köylüler tepki gösterdi. Olayın duyulmasının ardından şarkıcı Cenk Eren, Twitter'dan yeni muhtar Rıdvan Onay'ın kendisine ulaşmasını, parkın oyuncaklarını göndereceğini açıkladı. Şarkıcı Işın Karaca da, Eren'in twitine 'yarısı bizden' diye karşılık verdi. Cenk Eren, Zonguldaklı tanıdıkları aracılığıyla muhtara ulaşarak bilgi aldı. Zonguldaklı iş insanı Muammer Avcı da Cenk Eren'in desteğiyle oyuncakları alınmasına yardımcı oldu. Oyuncak firmasıyla anlaştıklarını ifade eden Muammer Avcı, "Cenk Eren'in desteğiyle oyuncak firmasıyla anlaştık. Oyuncakların satın alınması için maddi destek sağladı. Biz de firmaya durumu anlatınca sağ olsunlar indirimde yaptılar. Bir haftaya kadar firma oyuncakların montajını yapacak" dedi.



Muhtar Rıdvan Onay da destek için arayan insanlara teşekkür etti. Cenk Eren'e de teşekkür eden Rıdvan Onay, "Kendisi parkın oyuncaklarını gönderiyormuş. Biz çok sevindik. Uygun olursa parkın ismini 'Cenk Eren Çocuk Parkı' yapacağız" diye konuştu.



- Zonguldak

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