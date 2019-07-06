Son Dakika Haberleri: Eski müsteşar yardımcısı intihar etti
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Eski müsteşar yardımcısı intihar etti

6 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit'teki evinde kendini asarak intihar etti.

Eski müsteşar yardımcısı intihar etti, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit'teki evinde kendini asarak intihar etti.
Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca'dan haber alamayan komşularının haber vemesi üzerine polis geldi. Eve giren polisler, Bünyamin Karaca'nın dubleks evinin merdiven boşluğunda kendini astığını gördü. Karaca'nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
Polis, İzmit, Güncel
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