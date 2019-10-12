Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:44 Kaynak: AA
Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.
Nuceyfi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Fırat'ın doğusunda Sünni Arapların yaşadığı bölgelerin maruz kaldığı demografik değişimi sona erdireceğini belirtti.
Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.
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