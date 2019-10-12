Son Dakika Haberleri: Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

24 dakika önce

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.

Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.

Nuceyfi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Fırat'ın doğusunda Sünni Arapların yaşadığı bölgelerin maruz kaldığı demografik değişimi sona erdireceğini belirtti.

Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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