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Eski müze binası 7,5 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Kayseri'deki eski arkeoloji müzesinde, Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek ve bahçesi de millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Eski müze binası 7,5 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapacak, System.String[]

Kayseri'deki eski arkeoloji müzesinde, Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek ve bahçesi de millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kültepe Höyüğü ile çeşitli arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi'nin Kayseri Kalesi içindeki yeni binaya taşındığını belirtti.

Müze vasfını koruyacak eski binanın Milli Emlak Genel Müdürlüğünce millet kıraathanesi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada eski Arkeoloji Müzesi'nin müze fonksiyonunu korumaya karar verdik. Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller burada sergilenecek. Bahçesinde de millet kıraathanesi olacak ve iki ayrı fonksiyon üstlenecek. Ayrıca ilerde Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ile bütünlük arz edecek şekilde bir çalışma yapacağız. Kayseri'nin jeolojik tarihinin yeniden ele alınmasını sağlayan 7,5 milyon yıllık fosilleri geçici olarak Bilim Merkezi'ne koruyoruz ama daha fazla buluntunun çıkacağını öngörüyoruz. Eski Arkeoloji Müzesi'ni fosil müzesi yaparak hem Cumhuriyet dönemindeki bu eseri koruyacağız hem de 7,5 milyon yıllık fosilleri sergileyeceğiz."

Arkeoloji, Kayseri, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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