Son Dakika Haberleri: Eski NASA çalışanı Gilbert Levin: Mars'ta yaşam olduğu 1970'te kanıtladık
Son Dakika Dünya Eski NASA çalışanı Gilbert Levin: Mars'ta yaşam olduğu 1970'te kanıtladık

Eski NASA çalışanı Gilbert Levin: Mars'ta yaşam olduğu 1970'te kanıtladık

34 dakika önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) eski çalışanı Gilbert V. Levin, 1970'li yıllarda Mars'ta gerçekleştirilen 'Viking görevlerinde' uzaylı yaşamına dair ciddi ipucu elde ettiklerini iddia etti. Ancak NASA, yapılan testlerin yanıltıcı olduğunu ve yaşam deliline ulaşılmadığını savunuyor

Eski NASA çalışanı Gilbert Levin: Mars'ta yaşam olduğu 1970'te kanıtladık, System.String[]

Uzay bilimcilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, "diğer gezenlerde yaşam var mı veya oldu mu?"


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) eski çalışanı Gilbert V. Levin, 1970'li yıllarda Mars'ta gerçekleştirilen 'Viking görevlerinde' uzaylı yaşamına dair ciddi ipuçları elde ettiklerini öne sürdü.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:42 
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