Eski NASA çalışanı Gilbert Levin: Mars'ta yaşam olduğu 1970'te kanıtladık
34 dakika önce
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) eski çalışanı Gilbert V. Levin, 1970'li yıllarda Mars'ta gerçekleştirilen 'Viking görevlerinde' uzaylı yaşamına dair ciddi ipucu elde ettiklerini iddia etti.
Ancak NASA, yapılan testlerin yanıltıcı olduğunu ve yaşam deliline ulaşılmadığını savunuyor
Uzay bilimcilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, "diğer gezenlerde yaşam var mı veya oldu mu?"
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) eski çalışanı Gilbert V. Levin, 1970'li yıllarda Mars'ta gerçekleştirilen 'Viking görevlerinde' uzaylı yaşamına dair ciddi ipuçları elde ettiklerini öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:42
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