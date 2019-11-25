Son Dakika Haberleri: Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu
Son Dakika Dünya Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu - Son Dakika Dünya

Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu

6 saat önce

Amerikalı milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.

Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu, System.String[]

Amerikalı milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.


Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, " Donald Trump'ı yenmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, Bloomberg, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39 
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