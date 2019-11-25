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Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu
6 saat önce
Amerikalı milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39
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