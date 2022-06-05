Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou, 2011'den 2021'e kadar yönetimde kalmış ve 2 dönem üst üste görev yaptığı için 2021'deki seçimlerde aday olmamıştı.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Batı Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu - Son Dakika

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