Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu - Son Dakika
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Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu

05.06.2022 23:02
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Burkina Faso arabuluculuğu görevine getirildi.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Burkina Faso arabuluculuğu görevine getirildi.

ECOWAS'ın Gana'nın başkenti Akra'da düzenlediği zirvede alınan kararla Issoufou, örgütün Burkina Faso ile ilişkilerinde arabuluculuk rolü üstlenecek.

ECOWAS, askeri darbelerin yaşandığı ülkelerle diyaloğu kolaylaştırmak için bölgeden eski siyasetçileri zaman zaman arabulucu olarak görevlendiriyor.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan da ECOWAS adına Mali'de arabuluculuk faaliyetlerinde bulunuyor.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou, 2011'den 2021'e kadar yönetimde kalmış ve 2 dönem üst üste görev yaptığı için 2021'deki seçimlerde aday olmamıştı.

Burkina Faso'da 24 Ocak 2022'de yapılan askeri darbe sonrası cunta, geçiş sürecinin 36 ay olmasına karar vermişti.

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Batı Afrika'daki darbeler gündemiyle toplanan ECOWAS'tan sonuç çıkmadı Batı Afrika'daki darbeler gündemiyle toplanan ECOWAS'tan sonuç çıkmadı
Kaynak: AA

Burkina Faso, Batı Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu - Son Dakika
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