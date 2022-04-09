Eski Nijer İçişleri Bakanı Ousmane darbe girişiminde payı olduğu suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Eski Nijer İçişleri Bakanı Ousmane darbe girişiminde payı olduğu suçlamasıyla tutuklandı

09.04.2022 15:37
Eski Nijer İçişleri Bakanı Ousmane darbe girişiminde payı olduğu suçlamasıyla tutuklandı

Nijer'de eski İçişleri Bakanı Cisse Ousmane, Mart 2021'deki darbe girişiminde payı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Nijer'de eski İçişleri Bakanı Cisse Ousmane, Mart 2021'deki darbe girişiminde payı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Ousmane'ın, mevcut Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin töreninden 2 gün önce, 31 Mart 2021'de yaşanan darbe girişiminde "devletin güvenliğini tehlikeye atma" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Ousmane'ın ifadesinin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou'nun da özel danışmanı olan Ousmane, Nijer'in Encemine Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Nijer'de 18 Şubat 2010'da Cumhurbaşkanı Tanja Mamadou'yu deviren Salou Djibo'nun yakın akrabası olan Ousmane, darbe sonrası kurulan geçiş hükümetinde İçişleri Bakanlığına getirilmişti.

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Süleyman Soylu, Nijer, Darbe, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nijer İçişleri Bakanı Ousmane darbe girişiminde payı olduğu suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika


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